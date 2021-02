Le Pony Express (3)

Notre bus continue à suivre la piste du Pony Express. Tout a commencé par l'exploit d'un cavalier de l'ouest François Xavier Aubry, jeune québécois, grand explorateur du sud/ouest des Etats Unis. Livrer le courrier d'Est en Ouest le plus rapidement possible... c'était le défi du Pony Express ! Le bus de Coast to Coast part sur les traces des cavaliers dans quelques minutes. Sur la piste nous pourrons écouter: Elvis Presley, le groupe de filles bluegrass Della Mae, Kenny Chesney, Kacey Musgraves, Ray Condo and his Ricochets et pour terminer le trajet, du blues avec Eric Clapton !