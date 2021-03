Le Pony Express (6)

L'apparition du télégraphe rend obsolète les vaillants cavaliers du Pony Express.

L'Amérique n'a pas de passé et pas d'héritage.

Au tournant du siècle elle cherche sa propre mythologie et travaille à renforcer son identité dans l'Ouest.

Le bus de Coast to Coast arrive lui aussi sur la fin de piste du Pony Express. Rendez-vous dans quelques minutes pour le départ.

Sur cette fin de piste nous entendrons: Nancy Sinatra, Dixie Chicks, Growling Old Men, Rambling James and the Billy Boppers, Bob Dylan et pour bien boucler la piste la belle voix de Nat King Cole.