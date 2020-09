Le premier album de l'Ecole Pierre et le nouvel opus du groupe Holi

-Ecole Pierre: A qui irions nous

Extrait de l'album "C'est notre histoire" premier album proposé par les élèves de l'école...

-​Holi: Le souffle de ce monde

Extrait de l'album "Croire en ce monde" qui sort le 20 septembre 2020. c'est le 3ème pour le groupe

Holi, c’est 6 jeunes chrétiens, originaires de la métropole lilloise, qui ont à coeur de témoigner de leur foi. Par leur musique, ils veulent transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur dans les églises. Tout en continuant à grandir au coeur du diocèse de Lille, Holi se déplace désormais dans toute la France pour partager des temps de louange, de fête, de musique et de prière. Chaque année, Holi rencontre plusieurs milliers de personnes pour célébrer des moments de communion ensemble et avec Dieu.