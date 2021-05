Le Printemps de l'Auxois 2021 à Vitteaux (21) aura lieu pour sa 20ème édition en Vidéo. SAMEDI 05 juin à partir de 20h30 en version soirée veillée contée, chantée et musicale sur le thèmes des fêtes du "Mai" ... -1ère partie : Jean Dollet, Guillaume Lombard, Jean-Luc Debard et d'autres "raconteurs" - En 2ème partie: le duo de violonistes Pierre Hervé et Aline Dumont. liens internet: www.ugmm.org ou www.facebook.com/pages/Ugmm

Guillaume Lombard : Musicien intervenant dans les écoles et professeur à l’école de musique de l’Auxois-Morvan (Semur-en-Auxois).

Originaire de la région parisienne, je suis arrivé à l’UGMM par la Fête de la vielle d’Anost en 1990; ma passion naissante pour les musiques, chants et danses traditionnelles a trouvé dans le Morvan un milieu vivant et porteur qui m’a permis d’y prendre part et de m’y installer durablement. Présentation de l’UGMM et du Printemps de l’Auxois (PDA) l’UGMM : Union des Groupes et Ménétriers du Morvan, association basée à Anost (71) dont le but est : - la promotion et la diffusion des musiques et danses traditionnelles : bals, concerts, stages, deux festivals annuels : la Fête de la vielle (Anost - 44è édition en 2021) et le Printemps de l’Auxois (Vitteaux – 20 édition en 2021) - la formation en musique et danse traditionnelles : stages, cours de cornemuse et accordéon diatonique (Saulieu). Son président est Bruno Defosse, le CA se compose de 15 administrateurs, emploie 3 salariés à temps partiels : 1 agent de développement et deux professeurs de musique. Le Printemps de l’Auxois : Lieu : Vitteaux (21350) est situé sur le canton de la belle cité médiévale de Semur-en-Auxois à 50 km au nord ouest de Dijon Objectifs : promouvoir les musiques et danses traditionnelles en lien avec l’instrument phare de l’Auxois : le violon, à travers la mise en place de stages, concert, bals et scènes ouvertes. Le violon dans toutes ses diversités culturelles et géographiques : Europe de l’Est, Irlande, Québec, Belgique, différentes régions de France : Auvergne, Dauphiné, Poitou-Vendée, Nord, Sud-Ouest, Bretagne, Normandie...