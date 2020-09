Le Prix de la liberté intérieure et l'actualité de la musique

Le Prix de la liberté intérieure avec le Jour du Seigneur

Jacqueline Kelen est la lauréate du Prix de la liberté intérieure décerné par Le Jour du Seigneur. L’autrice a été primée pour son livre Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien (éditions du Cerf) à l’issue de la délibération du jury ce jeudi 10 septembre. Le Prix de la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction), qui aide à croire, penser et vivre librement.

Pour en soir plus: https://www.lejourduseigneur.com/?gclid=EAIaIQobChMI2-bfy5ry6wIVhLh3Ch3AzwlREAAYASAAEgIS-PD_BwE



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Retour sur l'origine des allocations familliales



L'actualité de la musique avec Marie Olivares

-Calogero: Celui d'en bas

3ème extrait de l'album "centre ville" qui sort le 6 novembre 2020. Trois ans après "Liberté chérie", Calogero signe son retour avec "Centre ville", huitième album du chanteur. Pas de duo mais 12 chansons dont les single "La rumeur" "celui d'en bas"et "On fait comme si", son hommage aux soignants.

-Joy Denalane feat BJ The Chicago Kid: I believe

Née dans Berlin divisée en 1973 d'un père sud-africain et d'une mère allemande. Elle explore naturellement une musique métissée de pop, hip, hop, folk africaine et R&N.

Je n'oublie pas la soul bien sûr, elle lui consacre son dernier album sorti le 4 septembre dernier chez le très célèbre label Motown Records. Un album nommé "Let's yourself be loved. Son 2e album en anglais.

-Sharon Jones: Signed, Sealed, Delivered I'm Yours

2nde reine de la Soul, première dans mon coeur, La très grande Sharon Jones, décédée en 2016.

Le 23 octobre, Le label Daptone sortira un album de reprises inédites signées par son égérie et ses Dap-Kings.Cet album " Just Dropped In To See" collecte des reprises de Janet Jackson, the Marvelettes ou encore Prince. Des titres qui ont tous une histoire à l'image du classique soul de Stevie Wonder de 1970, Signed, Sealed, Delivered I'm Yours.