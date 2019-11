Sujet : L'histoire du Negro Spiritual et Gospel en France (chapitre 12) : Le quartet vocal PSALMS, avec Liz McComb, La Velle, Jerome Van Jones et Gregg Hunter.





THE STARS OF FAITH

My Sweet Lord (4'40)



(LP) "Stars of Faith of Black Nativity", Festival Album 161 (F, 1974).



PSALMS

Glory Glory (2'52)



(CD) "Psalms", FDC 5506 (F, 1986).



PSALMS/LIZ McCOMB

If I Had A Choice (3'38)



PSALMS/GREGG HUNTER

Song Of Praise (5'22)



PSALMS/LA VELLE

Specially For You (3'02)



PSALMS/JEROME VAN JONES

I Just Want To Know Him (3'17)



