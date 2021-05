Le recueil "L'amour d'une mère" et l'actualité de la musique...

« L’amour d’une mère » recueil de nouvelles sur les mères

A l'occasion de la Fête des mères, découvrons le recueil « L’amour d’une mère » 9 nouvelles sur la relation mère enfant proposé par les éditions de l'Aube dans la collection Mikros classique... Julie Maillard sa responsable est l'invitée de Radio-Edit...



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dominique Boulc'h pose cette question: Quel est le moteur de l’engagement des chrétiens ? Et imagine une drôle de situation pour mieux comprendre le sens de cet engagement...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Trois Cafés Gourmands: Une seule vie

Extrait de l'album "Comme des enfants", C'est une chanson solaire et estivale alliant efficacité du texte et évolution musicale du groupe offrant une couleur plus pop et s'autorisant des sonorités latines.

La sélection de Marie Olivares

Retour sur la programmation du festival Rio Loco avec deux artistes programmés cette année

-Kanazoé Orkestra: Precious time

Jeune prodige du Balafon, Kanazoé nous invite à découvrir la musique de Kanazoé Orkestra, une fusion virtuose et irrésistiblement dansante...

-Fatoumata Diawara: Nterini

Le morceau Nterini de l’album Fenfo traite d’un sujet dur qu’est la douleur de l’exil, avec une énergie incroyable, servi dans un clip tourné en Éthiopie superbement réalisé par une artiste éthiopienne, Aida Mulluneh