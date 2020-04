Le répertoire russe de l'ONL, avec Giovanni radivo, supersolist

De par les origines de chefs comme Leonard Slatkin ou Emmanuel Krivine qui ont toujours consacré un travail particulier autour de ce répertoire, de Glinka, le père de la symphonie russe, jusqu'à Moussorgski et ses Tableaux d'une exposition, oeuvre monumentale arrangée par un certain Maurice Ravel et enregistrée par l'ONL et Leonard Slatkin dans une version inédite. Bienvenue dans l'âme slave de l'ONL, jusqu'aux grandes symphonies de Tchaikovski, au programme de la saison prochaine