Le rock au Texas

Plaines immenses, chapeaux de cow-boy et musique country. On a trop tendance à ramener le Texas à ce genre d’images ou à ne voir en lui que l’Etat où naquit et grandit Buddy Holly. La radio joua un rôle capital dans le développement du Rock N’Roll. Les familles pauvres n’avaient pas les moyens de s’acheter un tourne-disque, ni les disques qui allaient avec, et si elles en avaient la possibilité, leur priorité était de s’offrir une radio.