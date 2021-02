Le Rock et la Clarinette au Top

Vingtième album studio du Boss, alias Bruce Springsteen, c'est un évènement à chaque sortie discographique du " p'tit gars" du New-Jersey.

Dans "Letter to you", il évoque les fantômes du passé à travers des êtres chers, compagnons disparus qui ont jalonné et tellement compté dans son parcours humain et artistique. Mais l'homme ne verse pas dans la nostalgie et se tient prêt à écumer les scènes du Monde entier, dès que ce sera redevenu possible. Il lui reste tant de choses à dire et à faire.

Deux amis, une passion comme le souligne Frédéric Lodéon dans le livret qui accompagne le disque.

Une admiration et une affection réciproques les réunissent aujourd'hui dans l'album "Double" chez Alpha Classics, où les deux compères visitent un répertoire qui s'étend sur cent cinquante ans entre 18 et 19ème siècle.

A l'écoute de l'enregistrement leurs talents se confond, au point que les intéressés ont du mal à se reconnaître eux-mêmes.