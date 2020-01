le rock à la Nouvelle Orléans

La Nouvelle Orléans est souvent considérée comme le berceau du jazz ou la ville principale du blues. Elle ne joua pas pour autant un rôle mineur dans le développement du Rock N’Roll, tant s ‘en faut. Au 20e siècle elle fut certainement la ville la plus passionnante et la plus diverse, culturellement parlant, de tous les Etats Unis, avec son passé français.