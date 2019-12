Le roi Carotte, un opéra-bouffe de Jacques Offenbach et sa musique

Extraits diffusés pendant l'émission :

Jacques OFFENBACH

Opéra-bouffe- féérie “Le roi carotte”

extraits du spectacle de l’Opéra de Lyon en décembre 2015.

Solistes, chœur et orchestre de l’Opéra de Lyon dirigés par Victor Aviat

Jacques OFFENBACH

Le roi Carotte : quintette vocal « Ô ville morte », acte 2 cinquième tableau.

Julia Bouliane, Chloé Briot, Yann Beuron, Jean-Sébastien Bou, Boris Grappe.

Orchestre de l’Opéra de Lyon direction Victor Aviat

Jacques OFFENBACH

Le roi Carotte

Duo Cunégonde/Fridolin, acte 2 septième tableau

Antoinette Dennefeld, mezzo-soprano. Yann Beuron, ténor.

Orchestre de L’opéra de Lyon, direction Victor Aviat

Jacques OFFENBACH

Grand concerto, dit « Concerto militaire », pour violoncelle et orchestre.

3ème mouvement « Allegretto ».

Edgar Moreau, violoncelle

Ensemble Les forces majeures direction Raphaël Merlin. Erato (2019)

Jacques OFFENBACH

Les Contes d’Hoffmann : air « Elle a fui, la tourterelle ».

Sonya Yoncheva, soprano.

Orchestre de la Communauté Valencienne direction Frédéric Chalin.

Sony (2015)

J.S BACH

Cantate "Christen, äztet diesen tag"

Ensemble Ricercar Consort direction Philippe Pierlot.

Album « In tempore Nativitatis - cantataes de Noël ».

Mirare (2013)

Henry John GAUNTLETT

« Once in royal David’s city”.

Choeur du King’s Collège de Cambridge direction Stephen Cleobury.

Album « 100 years of nine lessons and carols”.

King’s college (2018)

Claude Benigne BALBASTRE

“Quand Jésus naquit à Noël ».

René Saorgin, orgue.

Album « A baroque Christmas ».

Harmonia Mundi (2019)

Arvo PÄRT

« Bogoroditse Djevo »

Chœur du King’s College de Cambridge direction Stephen Cleobury.

King’s college (2018)

Francis POULENC

“Quem vidistis pastores dicite », 2ème motet tiré des 4 motets de Noël.

Ensemble choral Rias Kammerchor direction Hans Chistoph Rademann.

Harmonia Mundi (2013)

Adolphe ADAM

« Holy Night » (minuit, chrétiens).

Chœur du King’s College de cambridge direction Stephen Cleobury.

Album « 100 years of nine lessons and carols”.

King’s college (2018)