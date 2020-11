Le sarthois Cimrya Deal revient avec l'album "Teppaz"

Ludovic Bu partage cette semaine un coup de coeur 100% manceau avec la pop-rock de Cimrya Deal.



Aujourd’hui, chronique spéciale confinement. Spécial confinement, déjà, parce que j’enregistre de chez moi, avec les moyens du bord, c’est à dire pas grand chose. Ce qui me rappelle qu’il faut que je vous invite à faire un don à RCF, pour que nous puissions continuer à faire nos émissions dans de bonnes conditions une fois revenus à la normale ! Spécial confinement, ensuite, parce que nous vivons un second confinement, et j’utilise le terme à dessein, en espérant que ce soit le dernier. Enfin, et surtout, spécial confinement, parce que je vais vous parler d’un disque né du temps libéré par le premier confinement.



J’ai le plaisir de vous présenter “Teppaz”, de l’artiste manceau Cimrya Deal. J’ai découvert la musique de ce dernier avec la parution de son précédent album, intitulé “Besides”. Il y avait tout dans cet album : les envolées pop chargées de sucres des Beach Boys, l'électro répétitive digne de Tarwater, la guitare sèche vite rattrapée par de multiples artifices et pédales d'effets chers à Martin Carr et ses Boo Radleys, un peu de mélancolie joliment tournée, aussi, à la Lennon Mc Cartney, et tout cela sans prétention de copier, juste de prendre le meilleur de chacun et de le tourner à sa sauce.



Pendant le premier confinement, Aymeric, l’homme caché derrière l’alias Cimrya Deal, a pris le temps de se lancer dans un projet très différent, qu’il différait par manque de temps. On y revient. Il a pris un paquet de ses disques, y a samplé des extraits, échantillonné en français, puis a effectué un puzzle géant avec les petits bouts ainsi collectés. Étrangement, et grâce à son talent hors pair, ce qui aurait pu aboutir à un patchwork indigeste est en réalité une petite merveille entraînante et très teintée seventies, les années 70 en français. Je vous laisse en juger avec cet extrait intitulé “Ever Since Yesterday”. Bonne écoute.