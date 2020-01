le second Volet de Cendrillon

Composée avant le Jongleur de Notre-Dame entre 1894 et 1895, c’est une œuvre des plus charmantes qui connût un succès fulgurant lors de sa création.

Le livret est tiré bien sûr du célèbre conte de Charles Perrault. Massenet met l’accent sur le rôle du père de Cendrillon qui vit sous la vindicte directive de sa comtesse de femme qui ne manque pas une occasion de lui rappeler son extraction roturière. Il va se révolter contre la bien nommée Madame de la Haltière ! Mais le Prince, célibataire, est lui aussi très malheureux et ne trouve aucun plaisir à la vie. Et c’est paradoxalement ce malheur qui va le rapprocher de Cendrillon qui pense qu’elle ne connaîtra jamais le bonheur.