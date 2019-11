Le So Blues Festival 2019

Le Blues est une musique traditionnelle à n'en pas douter, une musique des campagnes et des ghettos du sud des États Unis qui encore aujourd'hui nous rappelle l'esclavagisme, la traite des noirs venus d'Afrique et tant d'autre horreurs... Mais aujourd'hui de son passé désastreux, cette musique s'est magnifiée, multipliée, diversifiée, glorifiée, encanaillée même avec l'apport de musiciens de tout bord qui l'a encensée et vouée à des avenirs de popularité inégalée... C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de Charlotte Rivière, organisatrice du So Blues Festival.