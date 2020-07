Ancolie, le duo formé d'Anik Bérubé et de Natalie Byrns, vous convie au lancement de son premier album, « Le soleil en bulle ». Un album folk et lumineux, réalisé par Stéphane Carreau et Jay Atwill, qui ont eu à coeur de conserver le naturel et la symbiose vocale des deux auteures-compositrices-interprètes.