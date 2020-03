Le soleil revient ! Et pour la musique, on s'en occupe :)

Hommage à notre ami YANN FANCH KEMENER pour commencer notre 862 ème émission de FDF et puis : les champions ! 1er au concours des bagadoù de1 ère catégorie BREST 2020 , la KEVRENN ALRE nous présente sa suite .

A vos souliers pour danser l'andro : au son plutôt techno , avec DENEZ PRIGENT : son tout dernier album TEKNOZ PROJEKT , édition limité et en acoustique , avec JEAN-CHARLES GUICHEN et sa guitare , c'était en live cet été à l'espace bretagne au Festival Interceltique de LORIENT 2019 , andro issu de son tout nouvel album BRAZ LIVE . Voilà pour les nouveautés :)

Evadez vous et prenez le train Birinik de REGIS HUIBAN , pour un pur moment jazzy ; passez par la GALICE pour virvolter au son de la gaïta d'OSCAR IBANEZ et terminez votre voyage au son de l'uilleann pipes de RONAN LE BARS , " le temps qui passe " ...

Les CATS AND DOG et LE BAL BROTTO LOPEZ vous feront danser dans la joie et la bonne humeur . Pour terminer notre belle affiche le groupe TRI YANN et les fameux MURPHY'S PIGS , groupe mythique d'AUSTRALIE qui nous prépare à la ST PATRICK .

Bonne écoute et à dimanche prochain :)