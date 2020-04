Le son Giorgio Moroder au cinéma

De Donna Summer à Scarface, l’Italien Giorgio Moroder, roi de l’électro disco dans les années 80, aura navigué tout au long de sa carrière entre tubes de variété et grands thèmes pour le cinéma. Alors qu’il a fêté ses 80 ans, le 26 avril, l’un des pères de la musique électronique, avec Jean-Michel Jarre et Cerrone, a été sollicité par Tom Cruise pour la suite de Top Gun, attendue pour la fin d’année. La Symphonie du cinéma lui rend hommage cette semaine à travers ses plus grandes créations.