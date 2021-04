Le souffle du Jazz

Michel Portal et Airelle Besson, deux génies des instruments à vent dans leurs répertoires ont signé, chacun, en ces périodes troublées deux albums aux compositions inspirées.

MP85 et TRY, titres des albums, parus respectivement chez Label Bleu et Papillon jaune sont le fruit de deux formations en quintet et quartet avides de retrouver l'insouciance, la joie, l'ivresse, en un mot le plaisir de jouer ensemble et de faire partager ces instants de bonheur à l'auditeur.