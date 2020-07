Le spectacle va recommencer, suite...

L'Ajmi, scène de Musique Actuelle, Jazz et Musique improvisée se remet progressivement de sa brusque interruption de saison. Julien Tamisier et son équipe sont au travail pour offrir dès la rentrée une programmation du meilleur niveau avec les artistes et les partenaires qui animent le Jazz Club.



Dès ce mois de juillet dans "Musiques sur cours", les musiciens de l'Orchestre Régional Avignon Provence se réunissent en formation de chambre afin d'aller à la rencontre des spectateurs dont ils ont été privés et réciproquement pour les raisons que l'on connaît.

Philippe Grison, directeur général de l'Orchestre, s'exprime à notre antenne pour donner les dernières nouvelles sur la vie de sa formation, si chère aux amateurs de musique classique de notre région.