Le spectacle vivant au coeur du territoire Vauclusien

Le département de Vaucluse a redonné au Spectacle vivant les moyens de son expression, en rénovant et bâtissant des lieux comme l'Auditorium Jean Moulin du Thor et le Centre départemental de Rasteau.

Après le nouveau départ de l'Auditorium que nous avons exploré avec Pierre Guiral, son nouveau directeur, lors de l'émission du 7 janvier, aujourd'hui donnons la parole à Hugues Decarnin, auteur de la programmation Spectacle Vivant de la Scène de Rasteau.

Priorité aux compagnies et artistes locaux, partenariat avec le Centre des Villages du Haut-Vaucluse c'est la volonté d'aller au plus près d'un public moins favorisé que celui des agglomérations des principales villes du Département.