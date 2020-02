Le Squad continue à développer son univers rap...

Autour de deux artistes qui écrivent et qui chantent (Brams et Romsy), d'autres accompagnent et soutiennent cette création parce que Le Squad est un projet sous la forme d'un collectif. Le graphisme, la communication, la diffusion des morceaux comptent forcément et fortement. Le Squad a des projets actuels de concerts et de réalisations audiovisuelles. Romsy est notre invité.