Le Théâtre à la portée de tous, les Musiques actuelles aussi...

La fusion du Festival des Nuits de l'Enclave et de la Compagnie Eclats de Scènes a donné naissance au Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse qui s'est donné pour mission d'aller à la rencontre des publics sur leurs lieux de vie.

La première saison de cette nouvelle entité propose des spectacles pour le jeune public scolaire, d'autres que l'on peut voir en famille et pour le tout public avec des têtes d'affiche du monde théâtral.

Pour l'occasion, nous recevons Gilbert Barba, un des deux co-directeurs de cette nouvelle structure au fonctionnement inédit en France.

A Châteaurenard, les Passagers du Zinc, Scène de Musiques Actuelles, proposent lors de leurs trois concerts de février une palette séduisante de ce qui se fait dans le répertoire, Slam, Chanson et Rap avec des créateurs emblématiques tels qu'Abd Al Malik, Alexis H K et Zola.