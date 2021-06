Le trésor de San Gennaro fait étape à Loches et l'actualité de la musique...

"Trésor de Naples : le mystère San Gennaro" à découvrir à Loches jusqu'au 1er octobre

Au début du XVIe siècle, la ville de Naples est marquée par de nombreux fléaux. Le peuple de Naples s’adresse alors à son saint patron, San Gennaro, afin qu’il protège la ville. Pour sceller cette protection, les édiles locaux signent en 1527, en présence d’un notaire, un contrat historique avec le saint, mort pourtant douze siècles plus tôt : San Gennaro protègera Naples et Naples offrira au saint une magnifique chapelle. Le trésor de San Gennaro de Naples est le plus riche au monde, dépassant ceux de la couronne d’Angleterre et des tsars de Russie. Constitué au fil de sept siècles, il réunit 21 000 pièces extraordinaires d’orfèvrerie, de joaillerie, de statues d’or et d’argent, de peintures offertes au saint patron de Naples. Même Napoléon, qui aimait rapporter à Paris des trophées de guerre, n’osa y toucher, mais demanda à Joachim Murat de rendre visite au saint et de lui offrir un cadeau : un ostensoir en or, qui est exposé à Loches.

Pour en savoir plus: https://www.ville-loches.fr/exposition-%C2%AB-tresor-de-naples-%C2%BB-article-3-10-111.html

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Joyce Jonathan: Les p'tites jolies choses

Single annoncant le prochain album de l'artiste qui sort en janvier 2022... Dans cette chanson, elle évoque les vertiges de l'amour. Une chanson qui a aussi cette dimension de l'été qui fait du bien...

Les ventes d'albums en France sur support physique

Cette semaine en 5ème position, on retrouve Vianney et son opus "N'attendons pas". Il est devancé par Gérard Lanvin et son album sorti le 21 mai dernier "Ici bas". En extrait nous écoutons ce duo avec Abd Al Malik

Sur la 3ème mache du classement: Twenty one pilots avec "Scaled and icy" en 2 c'est Sofiane avec "La direction et leader des ventes cette semaine c'est Grand-Corps-Malade avec son opus "Mesdames", nous le retrouvons avec Louane "Derrière le brouillard".