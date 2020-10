Le Trophée Jules Verne et l'actualité de la musique

Trophée Jules Verne l'extraordianaire record à voir au Musée National de la Marine de Brest

Créé par des marins pour des marins en 1992, le Trophée Jules Verne est un impressionnant défi nautique : le pari d’une circumnavigation à la voile, en moins de 80 jours, d’est en ouest, sans escale et sans assistance. Dans le sillage de Philéas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, et sur les traces de Magellan, seules neuf équipes ont soulevé le précieux trophée.

Présentée au château-musée de Brest, l’exposition « Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record » rend hommage aux coureurs d’océans et témoigne de la singularité de ce défi et de son trophée symbolique, œuvre d’art signée Thomas Shannon.

Le parcours construit en huit escale offre un regard transversal sur les thématiques liées à la grande aventure du Jules Verne. Il invite à l’immersion dans cette aventure humaine, où la figure du héros fait office de fil conducteur : de Magellan jusqu’aux navigateurs contemporains, en passant par Jules Verne et son célèbre personnage Philéas Fogg.

Dans son livre "Incroyables chrétiens" sorti chez Salvator, Dominique Boulc'h revient sur le rôle des religieux pendant la Première Guerre Mondiale...

-Stevie Wonder feat Gary Clark Jr: Where is our love song

Chanson sortie en 2020 après 15 ans de silence pour l'artiste. Stevie Wonder est accompagné par Gary Clark Jr. Dans un communiqué, l'interprète de "Superstition" explique à propos du titre : « C'est une chanson que j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, sans savoir à quoi la chanson allait ressembler, mais j'avais la mélodie. Puis cette année est arrivée avec toute la confusion, la haine et cette confrontation est contre ouest, gauche contre droite. C'est un crève-coeur. Et ceux qui disent "C'est ce que Dieu a dit, c'est ma religion", c'est énormément de confusion. Je regarde tout ça et je me dis : "Comment pouvez-vous parler de Dieu en ayant autant de haine dans votre esprit ?" ».

