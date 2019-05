Le vénérable Richard Pratt prêtre de l'Eglise Anglicane

Chaque dimanche à 9 heures

Les invités de cette émission sont des acteurs de la vie musicale en Anjou ou ailleurs. Ils sont musiciens, chanteurs, choristes, directeurs de musique ou simples mélomanes. Ils ont une vie scandée et animée par la musique et nous parlent de leur parcours de vie et leur enthousiasme musical à travers leur travail choral ou orchestral, voire leurs coups de cœur.