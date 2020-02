La partition de l’œuvre a été écrite par Jerry Bock et les lyrics par Sheldon Harnick.

L’histoire originale a été imaginée à l’origine par Cholen Aleikheim, un écrivain ukrainien de langue yiddish dont J.Stein, le librettiste, a tiré deux actes.Créée à l’Impérial Teater le 22 Septembre 1964, elle restera à l’affiche de ce théâtre pendant 3243 représentations ! Le violon sur le toit traduit en fait à quoi ressemble le juif moyen d’Europe de l’Est, vivant bon an, mal an dans son petit village – son shtetl - parfois pendant des générations en respectant les traditions. Mais les temps changent ! C’est donc aussi toute l’évolution de cette petite communauté que nous allons suivre prise entre le respect des traditions – comme le signale l’ouverture – et l’évolution des mœurs et des idées qui ne sont pas sans rapport avec la naissance de l’Etat d’Israél.