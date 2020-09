Le violoniste Isaac Stern, pour le 100ème anniversaire de sa naissance

Extraits musicaux :

J.S.BACH : concerto pour violon BWV 1041, 2ème mouvement, par Isaac Stern, violon, avec l’orchestre du festival sous la direction de Pablo Casals.

CD dans le bouquin « violonistes » tome 1, Buchet-Chastel ed.





Ludwig van BEETHOVEN : scherzo du trio à l’archiduc de Beethoven, par le trio Istomin-Stern-Rose.





Ludwig van BEETHOVEN : 2ème mouvement du triple concerto. Trio Istomin-Stern-Rose, avec l’orchestre de Philadelphie sous la direction d’Eugène Ormandy.





Johannes BRAHMS : dernier mouvement du double concerto, avec Isaac Stern au violon, Leonard Rose au violoncelle, et l’orchestre de Philadelphie, sous la direction d’Eugène Ormandy.

Disque Sony





J.S.BACH : concerto pour deux violons BWV 1043, par Isaac Stern et Yehudi Menuhin, avec l’orchestre de New York dirigé du clavecin par Leonard Bernstein (concert du 18 mai 1976 à Carnegie hall).





Musique traditionnelle japonaise : Imayoh, par Isaac Stern.





Leonard BERNSTEIN : Sérénade, par Isaac Stern, avec l’orchestre de New York, dirigé par le compositeur.





Fritz KREISLER : arrangement de « chagrin d’amour ». Isaac Stern, avec le Columbia symphony orchestra dirigé par Milton Katims.





Antonin DVORAK : transcription de l’humoresque. Isaac Stern, avec le Columbia symphony orchestra dirigé par Milton Katims.