Lefébure Wély et Jean Bonfils (2)

Cette semaine encore, Marie-José nous propose une très belle sélection d'organistes et de compositeurs pour orgue. À découvrir aujourd'hui des œuvres de Lefébure Wély et Jean Bonfils. De très belles œuvres pour orgue, interprétées par maxime Patel, au grand orgue de la cathédrale d'Angoulême et René Saorgin, à l'orgue de Nantua.