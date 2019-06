Léna Kollmeyer : une jeune pianiste particulièrement douée

Professeur de piano à l'Ugda ( Union Grand-Duc Adolphe ) au G-D de Luxembourg, Léna accompagne régulièrement la très célèbre cantatrice Stéphany Ortega, dans le cadre de leur célèbre duo " Rosa "... Ensemble, elles ont joué sur les scènes les plus prestigieuses du globe : " Carnegie Hall " à New York, " Philarmomie de Luxembourg ", etc. Elle nous présente avec enthousiasme le deuxième cd de leur Duo " Rosa " d'exception.



Léna nous parle aussi de son trio " Eau 3 " et du duo de pianistes naissant qu'elle forme avec sa soeur cadette, ainsi que des concerts qu'elle organise dans les Ardennes profondes. Une très grande artiste.