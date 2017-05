Leos JANACEK 1854-1928

Tous les mardis Ă 20h00

“Coup de choeur” est programmée deux fois par semaine. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une émission qui ne suit pas de programme déterminé à l’avance. Instrumentale ou vocale, elle présente un compositeur, un instrument, une forme musicale, un évènement musical... dans un langage simple et accessible, dans le seul but de procurer le plaisir de l’écoute chez l’auditeur, en replaçant le sujet choisi dans le temps et son environnement culturel et social.