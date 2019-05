Les 20 ans du festival d'accordéon de Bouloire

Pour la 20ème édition du festival de Bouloire nous recevons Françoise Herault, Présidente de cette festivité liée à l'accordéon. Les amateurs du piano à bretelles et de la danse se déplacent de toute la France pour assister et ce 20ème Festival de Bouloire qui affiche déjà complet. A l'affiche de cette édition anniversaire, Chantal Soulu, la famille Gatte au quasi complet, Michel Chevarin, Karine Fontaine, Sylvie Nauges, Dany Moureaux et Etienne de Normandie. Une 20ème édition organisée une fois de plus par les enthousiastes bénévoles du comité des fêtes, animé par Jean-Luc Bouttier et accompagnés par l'orchestre du sarthois Cédric Saillard. Un festival de Bouloire qui aura lieu le dimanche 2 Juin, de 11h à 21h au gymnase de la salle polyvalente de Bouloire. Présentation cette semaine dans Un air d'accordéon.