Les 250 ans de la disparition de Giuseppe Tartini

Liste des musiques diffusées pendant l'émission :

Giuseppe TARTINI

Concerto pour violon en la mineur, IT 941 GTa06, 1er mvt allegro

Laura Marzadori, violon

Nuova Orchestra da Camera Ferrucio Busoni,

dir. Massimo Belli

Brilliant Classics (2020)

Giuseppe TARTINI

Concerto pour violon et orchestre en la mineur, IT 941 GTa06, 2ème mvt adagio largo

Laura Marzadori, violon

Nuova Orchestra da Camera Ferrucio Busoni,

dir. Massimo Belli

Brilliant Classics (2020)

Giuseppe TARTINI

Concerto pour violon en fa majeur, Op. 1, No. 5, D. 58: III. Allegro

Federico Guglielmo, violon, L’Arte dell’Arco dir. Giovanni Guglielmo

Dynamic (1996)

Arcangelo CORELLI

Sonate pour flûte à bec et basse continue n° 12 op 5, La Follia, en sol mineur

Ensemble La Serenata ; dir. et flûte à bec, Christian Mendoze

Arion (1996)

Giuseppe TARTINI

Variation sur un theme de Corelli

Itzak Perlman, violon

Ecores

Parlophone Records Ltd (2015)

Friedrich RUST

Sonate pour flûte et harpe en la majeur, 1° mvt allegro

Helmut Klöckl, flûte ; Frieda Henze, harpe

EMG Classical (2014)

Charles BURNEY

Sonate n° 2 Livre 1 en ré pour piano à quatre mains,1er mvt affetuoso

Anna Clémete et Suzanne Piolanti

Brilliant Classics (2017)

Giuseppe TARTINI

Sonata for Violin and Continuo in G minor, B. g5 - "Il trillo del diavolo" - 1. Larghetto affettuoso 2. Allegro

Arthur Grumiaux & Riccardo Castagnone

Baroque Violin Sonatas

Decca Music Group Ltd (2013)

Giuseppe TARTINI

Sonata for Violin and Continuo in G minor, B. g5 - "Il trillo del diavolo" – 4. Allegro assai

Arthur Grumiaux & Riccardo Castagnone

Baroque Violin Sonatas

Decca Music Group Ltd (2013)