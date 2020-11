Focus sur l'année 1957

Notre focus nous fait remonter le temps jusqu'à l'année 1957... Année de la signature du Traité de Rome, de Dalida chantant Bambino et de la présentation de la fameuse Trabant 607... On commence avec le Petit journal de l'année.

L'actualité de la musique

Les American Music Awards 2020

L’actualité musicale du week-end, c’était donc les AMA, les American Music Awards, l’une des cérémonies les plus importantes qui récompense les artistes de l’année. Bien évidemment la cérémonie s’est tenue dans ces circonstances particulières en raison du contexte sanitaire, mais la musique a bien été célébrée pour faire oublier aux artistes et au public cette situation.

3 artistes sont repartis particulièrement chargés de récompenses cette année, et ce ne sont pas des inconnus : Taylor Swift, The Weeknd et Justin Bieber !

Talyor Swift La popstar américaine, déjà détentrice du record de victoires aux AMA's, reçoit trois nouvelles récompenses en tant qu'Artiste de l'année, Meilleur clip pour "Cardigan" et Meilleure artiste féminine pop/rock (c’est la 6e fois !), ce qui lui fait un total de 32 prix gagnés depuis 2008 !

The Weeknd, qui a littéralement assomé la concurrence cette année, avec des titres restés numéro 1 dans le monde entier de nombreuses semaines, avec "In Your Eyes" t toujours tiré de l’Album After Hours : "Save Your Tears".

The Weeknd a donc été récompensé lui dans les catégories Soul / R&B pour Meilleur artiste masculin, Meilleure chanson pour "Heartless" et Meilleur album pour "After Hours".

Enfin, l’autre artiste canadien à avoir brillé triplement aux AMA, c’est Justin Bieber. en grande partie grâce à sa collaboration avec le duo country Dan + Shay sur "10.000 Hours". (ten thousand hours)

Le titre repart avec les prix de Meilleure chanson country, Collaboration de l'année ainsi que la récompense du Meilleur artiste pop/rock masculin pour Justin Bieber en solo.

Dan + Shay gagne également une troisième récompense en tant que Groupe Country de l'année.

Dans le reste du palmarès des American Music Awards 2020, nombreux sont ceux qui réalisent un joli doublé. C'est notamment le cas des stars de la K-Pop BTS, sacré Meilleur groupe pop/rock et Artiste social de l'année, pour la troisième fois consécutive.