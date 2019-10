Les Amis du carillon de Cholet lancent un appel aux dons pour l'achat d'un nouveau clavier

L’Association des amis du carillon de Cholet (Adacc) lance un appel aux dons. Elle a besoin de 7 500 euros pour acheter un nouveau clavier d’étude. Il servira aux huit élèves qui apprennent à jouer du carillon, au sein de l’église du Sacré-Cœur.

C’est l’une des rares églises dans l’Ouest à être dotée de cet instrument, plutôt typique du Nord de la France. C’était une volonté de l’architecte du Sacré-Cœur, Maurice Laurentin. Rénové en 2011, le carillon de l’église compte aujourd’hui 49 cloches.

Des bâtons à la place des touches

Au Sacré-Cœur, il faut monter 132 marches pour atteindre le clocher, où se trouve la cabine de Sébastien Rabiller, le titulaire du carillon, assis derrière son clavier. « C’est ce qu’on appelle un clavier à bâtons, explique-t-il. Ça ressemble à des petits bouts de bâton, un peu comme des manches à balai. »



« Chaque touche représente une note, poursuit-il. Elles sont réparties un peu comme un clavier de piano, sauf qu’on ne voit ni touches blanches ni touches noires. On y joue en fermant les poings, et on vient actionner les touches par un petit geste du poignet. »

« Au niveau des pieds, on a aussi des touches qui permettent de jouer les notes graves qui sont sur la gauche du carillonneur, et qui ne sont pas accessibles avec nos deux bras, parce qu’on joue essentiellement au milieu. »

Pas de fausses notes pour les voisins

Pour éviter de monter jusqu’au clocher, et surtout de déranger tout le voisinage en répétant, les élèves s’entraînent sur un clavier d’étude, situé au rez-de-chaussée.



Le problème, c’est que ce clavier n’est pas tout à fait le même que celui du Nord, où les élèves passent l’examen de carillonneur, chaque année. « L’alignement des touches et du pédalier ne correspond pas tout à fait, explique Sébastien Rabiller, donc les élèves doivent s’adapter. »

D’où le besoin d’acheter un nouveau clavier, qui aura aussi d’autres avantages. « Grâce à ce clavier qui sera plus léger et plus facilement transportable, on pourra montrer le fonctionnement d’un carillon dans des lieux où les gens ne peuvent pas accéder au clocher, comme les maisons de retraite ou les écoles », se réjouit le titulaire du carillon.

De vrais sons de cloches enregistrés

« Ce clavier permettra à la fois de voir le jeu du carillonneur et d’avoir le son des cloches, car il aura aussi des haut-parleurs intégrés pour entendre des vrais sons de cloche. » Entre l’achat et le transport de ce nouveau clavier, fabriqué en Hollande, il y en a pour plus de 10 000 euros, dont les trois quarts restent encore à trouver.

L’appel aux dons pour le nouveau clavier du carillon du Sacré-Cœur de Cholet dure jusqu’au 30 novembre 2019 sur le site internet helloasso.com. Le 23 octobre, l’association a déjà levé 830 euros, soit 11 % de l’objectif.