Les anciens et les modernes

-Les « Anciens » vénèrent l’héritage du passé, et en particulier celui de l’Antiquité, modèle qu’ils

s’approprient, transforment et imposent comme l’étalon d’un discours normatif

-Quand les « Modernes » rejettent ces influences du passé pour inventer une pratique musicale

contemporaine qui repense les savoirs, les techniques, les pratiques, la théorie de la musique

- « Querelle des Anciens et des Modernes » ou « Querelle des Classiques et des Modernes » concentrée

dans la polémique qui agita le monde littéraire et artistique après la création de la tragédie lyrique Alceste

de J. B. LULLY dont le livret signé par Ph. QUINAULT osa reprendre une tragédie grecque antique

d’EURIPIDE et la mettre au gout du « Roi Soleil »

-Attaqué de toute part, le livret de Ph. QUINAULT due être défendu par Charles PERRAULT tenant des

« Modernes » qui pense, contrairement aux « Anciens » menés par N. BOILEAU et J. RACINE soutenant qu’il

fallait imiter l’Antiquité grecque puisqu’elle représentait LA perfection artistique aboutie et indépassable,

que l’Antiquité peut être dépassée et que la création artistique doit innover et non reproduire un modèle jugé

perfectible :«La belle Antiquité ́ fut toujours vénérable/Mais je ne crus jamais qu’elle fut adorable./Je vois

les anciens, sans plier les genoux/Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous/ Et l’on peut comparer,

sans craindre d’être injuste/Le siècle de Louis au beau siècle d’Auguste » écrit Ch. PERRAULT dans Le Siècle

de Louis Le Grand, 1688.

AUDITION 1 : J. B. Lully, Alceste, Acte III, sc. 5, Pompe funèbre, « La Mort, La Mort barbare »

-De l’Ars Nova (XIVe siècle) au XXIe siècle, la contestation d’un ordre « ancien » se décline en musique de

diverses manières pouvant aller de la transformation douce, au changement radical, à la sortie progressive

d’une tradition, à une véritable rupture de langage.

-L’une des plus importantes ruptures avec l’art des « Anciens » en musique prit forme dans le Traité de Ph

de VITRY Ars Nova ou « Science nouvelle », rédigé vers 1320 qui prône la recherche d’une musique

« nouvelle » et souhaite rompre avec la musique des « Anciens », « Ars veterum » ou « Ars vetus » celle du

monde Médiévale composée entre 1170 et 1310,

-La musique de l’Ars Nova témoigne, comme Le Roman de la Rose, la Divine Comédie de DANTE ou les peintures

de Robert CAMPIN, Jan Van EYCK et Rogier Van der WEYDEN de ces temps « modernes » où nait un

« homme neuf » qui ouvre la culture savante à la réflexion esthétique et au monde et met l’art au service du

sacré et du profane

-Les musiciens de l’Ars Nova, Guillaume de MACHAUT ou Francesco LANDINI composent leurs motets sur

des mélodies profanes qu’ils ont inventées et cherchent le plaisir du son tout en mettant en valeur les textes

souvent chantés en langue vernaculaire par la supériorité de la voix supérieure, « Cantus Discantus » ornées

de mélismes,

-La Polyphonie contrapuntique de l’Ars Nova où abondent les altérations qu’on parle alors de « Musica ficta »

(« musique feinte »), s’éloigne du système grégorien « ancien »

-Et présente une nouvelle conception du rythme qui anime la ligne musicale par des artifices inédits, petites

valeurs, hoquets, simultanéité Binaire/Ternaire, point qui ajoute une subtile valeur rythmique, syncopes,

maxime, subdivision des rythmes en minimes et semi- minimes, isorythmie de rythmes qui ne respectent plus

le phrasé mélodique, ce qui donne des combinaisons de hauteurs et de durées imprévisibles

-La décrétale « Docta sanctorum patrum » (c. 1324-1325) du Pape JEAN XXII critique vigoureusement ces

innovations des compositeurs adoptant l’Ars Nova :« Certains disciples de la nouvelle école tandis qu’ils

mettent toute leur attention à mesurer les temps, s’appliquent à faire les notes de façon nouvelle, préfèrent

composer leurs propres chants plutôt que chanter les anciens, divisent les pièces ecclésiastiques en semi

brèves et minimes, ils hachent le chant avec les notes de courte durée, tronçonnent les mélodies par des

hoquets, polluent les mélodies avec des déchants et vont jusqu’à les bourrer de voix supérieures en langue

vulgaire. Ils méconnaissent ainsi les principes de l’antiphonaire et du graduel, ignorent les tons, qu’ils ne

distinguent plus, les confondent même, sous cette avalanche de notes, (…). Ils courent sans se reposer,

enivrent les oreilles au lieu de les apaiser ».

AUDITION 2 : Lorenzo da Firenze, « A poste messe », Caccia à 3 voix

-Cl. MONTEVERDI né en 1567 apprend la musique des « Anciens » celle de la Renaissance et laisse à sa mort

à Venise le 29 novembre 1643 une oeuvre « moderne » qui permit l’avènement de la musique « baroque »

-Cl. MONTEVERDI est le représentant le plus significatif des « Nuove Musice », « Nouveautés musicales »

qui bousculent la musique dans les années 1580 et montre que « l’Art Nouveau », « Musica Moderna » ou «

Seconda prattica », propose une nouvelle vision de la polyphonie où toutes les voix fusionnent pour

accompagner la voix supérieure qui doit faire entendre, comprendre et incarner le texte qu’elle met en oeuvre

-Contrairement à la « Musica Antiqua » ou « Prima prattica » où les compositeurs comme ARTUSI signent

des canons élaborés selon une longue tradition, des pièces complexes où les voix indépendantes se

superposent en de vastes architectures horizontales et où n’existe aucun sentiment harmonique ni aucune

notion d’accords et de modulations

-Cl. MONTEVERDI, mais aussi G. PERI, G. CACCINI ou CAVALIERI, tous chantres de la « Nouvelle » Musique

des « Modernes » signe des oeuvres laboratoires, Creuset des idées neuves, qui montrent une expressivité

inédite des textes, s’interrogent sur les relations aux textes, imposent un style monodique où les voix

individualisées et dramatisées expriment les mots les plus importants par le biais de figuralismes

- « Je n’écris pas mes compositions au petit bonheur. Dès que ma réponse sera prête elle paraitra sous le

titre de la « Seconde Pratique » ou « Perfection de la musique Moderne ». Certains seront peut-être étonnés

qui ne s’imaginent pas qu’il existe d’autres pratiques que celles enseignées par Zarlino [La Musique des

« Anciens »]. Pourtant soyez bien persuadés qu’il y a un autre point de vue à considérer que celui qui existe

déjà en matière de consonances et de dissonances et que cet autre point de vue est dicté par la satisfaction

qu’il procure à l’ouïe comme à la raison. C’est ce que j’ai voulu dire afin que le titre de « Seconde pratique »

ne fût pas accaparé par quelqu’un d’autre. Car les esprits inventifs pourront en attendant chercher des

choses nouvelles relatives à l’harmonie et acquérir la certitude que le compositeur moderne bâtit ses oeuvres

en les fondant sur la vérité » écrit MONTEVERDI dont nous écoutons le motet « moderne » « Laudate

Dominum »

AUDITION 3 : Cl. Monteverdi, « Laudate Dominum », Ensemble L’Arpeggiata

-Pour les compositeurs de l’âge « classique », W. A. MOZART, A. SALIERI, J. HAYDN, la musique bien que

« moderne » puisque « de son temps » est construite sur des valeurs esthétiques proche de la musique

« universelle » des « Anciens » devenues pour les compositeurs créant entre 1750 et 1800 référence de

perfection

-Pour être un compositeur « classique » il faut préférer, comme dans la statuaire antique d’un PHIDIAS, la

mesure, l’harmonie, la simplicité, l’équilibre entre la forme et le contenu, entre sensualité et sensibilité, le

souci d’une construction unitaire, le gout de la clarté dans l’expression, la fugue au fouillis des imitations

-Dans une musique « classique » qui prend pour modèle la langue universelle et les canons de beauté des

« Anciens », les thèmes sont mémorisables, les ponctuations soulignées, la ligne monte et descend en nombre

de mesures égales, le cheminement entre les tonalités est clair, dans le Quatuor à cordes, comme dans le

concerto ou la symphonie, les intervenants dialoguent, conversent, sans jamais s’opposer

-La réforme de l’opéra faite par Christoph Willibald von GLUCK dans Alceste, Iphigénie en Tauride ou Orfée,

est bien représentative de ce retour aux valeurs « classiques » qu’apprécient les « Anciens » : « Lorsque j'ai

entrepris d'écrire la musique d'Alceste, j'ai décidé de renoncer à tous ces abus, dus soit à la vanité et à la

mauvaise volonté des chanteurs, soit à une trop grande docilité des compositeurs qui ont trop longtemps

déformé l'opéra italien et rendu aussi ridicule qu'agaçant ce qui était le plus splendide des spectacles. Je

me suis efforcé de ramener la musique à son véritable rôle, qui est de servir la poésie par son expression et

de suivre le déroulement de l'intrigue sans interrompre l'action ni l'étouffer sous une prolifération

d'ornements inutiles ».

AUDITION 4 : Chr. W. Gluck, Il Parnaso confuso, « Di Questa cetra in seno », C. Bartoli



-Si les compositeurs de l’âge « Classique » cherchent l’équilibre, la limpidité du discours, la neutralité de

l’expression et la mesure canons des « Anciens », les romantiques en prônant la force du dépassement,

l’héroïsme dans l’acte créateur, la subjectivité, le Moi, le Voyage intérieur, l’écartèlement des espaces, le

sentiment transcendé jusqu’à la folie, la révélation philosophique, se réclament au contraire d’une Modernité

révolutionnaire qui exige de nouveaux moyens de composer, de nouvelles techniques de jeu et un langage

musical inédit qui rejette toute langue éprouvée

-La musique « moderne » crée entre 1800 et 1914 devient celle du « jamais entendu », de l’originalité, de « la

réalisation d’une idée puissante et colossale » comme l’écrivait L. van BEETHOVEN

-La musique des romantiques ne suit aucun exemple venu du passé, elle « repose sur le principe d’Idéalité,

car elle n’imite pas, elle exprime » note F. LISZT dans une lettre adressée à H. BERLIOZ en novembre 1838

-Et même si le public s’éloigne de ces trop perturbantes nouveautés inconnues et donc incompréhensibles,

« Malgré tout, en dépit de tout, l’homme de génie a son heure. La critique, l’obstacle, l’injustice, qui font

hésiter le faible, parce qu’il cherche sa voie à la clarté de la faveur populaire, confirment le fort. Il a sa

lumière intérieure qui le guide et les voix de la postérité qui lui parlent tout bas »

-Au musicien « besogneux » de l’âge classique succède l’artiste « héros » délivré et transfiguré par la musique

« moderne » qui par sa démarche créatrice pénètre les grands mystères de l’univers et « tend à devenir non

plus une simple combinaison de sons, mais un langage poétique plus apte peut être que la poésie elle-même à

exprimer tout ce qui en nous franchit les horizons accoutumés, tout ce qui échappe à l’analyse, tout ce qui

s’attache à des profondeurs inaccessibles (…) m’adressant à quelques-uns plutôt qu’à la foule, ambitionnant

non le succès mais le suffrage du petit nombre de ceux qui conçoivent pour l’art une destination autre que

celle d’amuser les heures vaines, et lui demandant autre chose que la futile distraction d’un amusement

passager » écrit F. LISZT, dans la Préface des Années de Pèlerinage de 1841, manifeste d’une « modernité »

assumée qui rejette la musique des « classiques »

-Avec des compositions qui amplifient les mouvements et les thèmes, optent pour des formes cycliques, des

effets de masse, des changements de registres, un hyper-chromatisme, utilisent tout le registre du piano,

étendent les accords, et multiplient les sauts rapides, les grands intervalles, les doubles notes, les glissandi,

staccati, trilles doubles, gammes en octaves alternés,

-Autant de traits résolument « modernes » bientôt pensés par la jeune génération des compositeurs d’avantgarde

du début du 20e siècle, A. SCHOENBERG, E. VARÈSE, ou I. STRAVINSKY comme une musique

« Ancienne » avec laquelle il fallait rompre à tout prix…

-VOUS POUVEZ PODCASTER CETTE ÉMISSION et y retrouver son texte SUR LE SITE DE RCF

MEDITERRANEE

-BONNE SEMAINE SUR RCF ET A TRÈS BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES MUSICALES

DANS « CONTREPOINT » que vous pouvez également retrouver sur ma chaine YOU TUBE « Annick Fiaschi-

Dubois »

AUDITION 5 : F. Liszt, Étude transcendantale S. 139 n°4, « Mazeppa »