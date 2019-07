Les années 1948 - 1949 - Rock Awhile

Les années 1948 – 1949 voient naitre l’émergence des tensions politico-économique entre l’Est et l’Ouest. Le blocus de Berlin en est l’illustration.

Durant ces années, le R&R continue sa croissance. En 1948, le saxophoniste noir Paul Williams va nous proposer de rocker, va nous proposer de Roller, mais pas encore de rock ’and roller… « We're Gonna Rock, We're Gonna Roll ».