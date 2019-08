Les années 1952 - 1953 – Hound Dog

1952, 1953 dans les faits, le R&R est né. Ce style musical qui a son nom propre, ses émissions de radio rencontre de plus en plus de succès auprès des jeunes. Cette musique commence à fissurer la ségrégation musicale entre noirs et blancs… mais ne soyons pas optimiste, ce « cross over » ne se passe que sur les ondes des radios ou dans l’achat des disques de chanteur de l’autre communauté. On est loin d’une mixité réelle.