Les années 60Les années 60 Partie 1

Les années 60 ont bien marqué les souvenirs d'enfance ou de jeunesse de maint auditeur... alors , écoutez ces titres qui vous parlent; ex: souvenir de Hugues Aufray avec Santiano! feux de camp ou colo? et Richard Anthony qui fait un tabac avec son train qui siffle: Ferrat et sa belle montagne ou le petit nouveau "Adamo"!!!!