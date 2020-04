Les années 70 Partie 2

ces souvenirs des années 75-79 vouis semblent-elles lointaines ou proches? que non! cela fait toujours plaisir de se rappeller de belles images de chansons, d'artistes qui ont marqué une heure , ou un évènement de notre quotidien!!!"Allez les verts? que oui!!! ou la ballade de gens heureux avec Gérard Le Normanet comme Yves Duteil , vous avez pris votre enfant par la main sans oublier tout comme Johnny, le bon temps du Rock si vous aviez 20 ans et même plus dans les années 60!!!