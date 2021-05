Les anniversaires du mois

Oui, ce mois ils sont deux ! Deux Français. Ils sont morts tous deux en 1971 ; nous nous souvenons donc du 50e anniversaire de leur disparition.

La réputation du premier est avant tout celle d’un brillant organiste et pédagogue.

Le deuxième a probablement une aura plus difficile à résumer, et il est peu connu du grand public.

Au programme :

Bach, Sinfonia de la Cantate BWV 29 (transcription de Marcel Dupré)

Dupré, Cortège et Litanie pour orgue et orchestre Opus 19

Desenclos, Sanctus

Desenclos, O salutaris

Desenclos, Pie Jesu (extrait du Requiem)

Desenclos, Libera me (extrait du Requiem)

Fabien Barxell