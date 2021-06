En ce début d’été, la musique investit le cœur des Alpes. Profondément ancré en Savoie, le festival Les Arts Jaillissants, que nous découvrons aujourd’hui, va bientôt fêter ses 30 ans, sous les voûtes de l’église saint Barthélemy de Montsapey, dont le décor réalisé par les peintres et sculpteurs italiens Moretti et Gilardi est classé Monument historique.



Dans la « montagne des sapins », parmi des paysages extraordinaires aux parfums de gentiane, une rencontre sur ces hautes terres d’altitude avec un chef d’orchestre très talentueux, particulièrement fidèle au festival Les Arts Jaillissants : Nicolas Chalvin, qui dirigera le 14 juillet 2021 l’Orchestre des pays de Savoie dans un programme Musique et Danse.