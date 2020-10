Les belles voix du Mexique

Ces belles voix de femmes qui chantent avec passion et émotion les chants les plus populaires du Mexique comme leurs propres compositions.



Chavela Vargas, María Dolores Pradera, Roxana Río, Lila Downs et Natalia Lafourcade.



Toutes les cinq ont en commun l’amour de la chanson mexicaine, comme une façon unique et bien propre à chacune d’elles pour interpréter José Alfredo Jiménez et Agustín Lara.



Le répertoire que vous découvrirez ici, vous pouvez l'interchanger, on peut trouver les différentes versions en chacune d’elles !