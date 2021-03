Les compositeurs de A à Z : BRAHMS

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Dans l'abécédaire des compositeurs, entre Boulez et Britten, nous avions oublié Brahms, la semaine dernière. Le voici dans tous ses états, musique de chambre, piano, orchestre, choeur et pièce d'orgue.