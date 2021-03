Les compositeurs de A à Z : Cabanilles, Cabezon, Cavazzoni, Carissimi, etc

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Et dans l'abécédaire des compositeurs, à la lettre C, nous avons ce soir: Cabanilles, Cabezon, Cavazzoni, Carissimi, Castello, Cavalieri, Cavalli et Castelnuo Tedesco.