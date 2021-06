Les compositeurs de A à Z : Croft, Dandrieu, Daquin et Dall'Abaco, Czerny, Cram

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. En ce lundi, dans l'abécédaire des compositeurs, nous trouvons les baroques Croft, Dandrieu, Daquin et Dall'Abaco, les romantiques Czerny et Cramer, et le moderne Dallapiccola.