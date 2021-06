Les compositeurs de A à Z : Debussy

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Et en ce jour de Fête de la musique, nous évoquons celui qui fut certainement le plus grand compositeur français du siècle dernier, Claude Debussy. Nous l'entendrons, en musique bien sûr, mais aussi en paroles, car il fut un critique musical lucide et sévère.