Les compositeurs de A à Z : J.S. BACH (3)

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Et dans l'abécédaire des compositeurs, à la lettre B, nous sommes encore une fois à BACH Jean-Sébastien, pour entendre le récit - en musique - des 2 grandes étapes de sa vie, Köthen et Leipzig.