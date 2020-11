Les compositeurs de A à Z : Quatre Bach

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Dans l'abécédaire des compositeurs, le lundi, nous entendons aujourd'hui, à la lettre B, 4 Bach : deux ascendants, Johann Christoph et Johann Bernhard, et deux descendants, les fils de Johann Sebastian: Johann Christoph Friedrich et Johann Christian. Toute une dynastie de musiciens à découvrir!