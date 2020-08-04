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Les compositions de Nickolas Ashford et Valerie Simpson

Présentée par

Oh Happy Day !

mardi 4 août à 5h00

Durée émission : 29 min

Oh Happy Day !

La compagnie Motown de Detroit a toujours su s'entourer de compositeurs de chansons talentueux, parmi eux les très remarquables Ashford et Simpson, dans un style devant beaucoup au gospel

JAMES CLEVELAND & CLEVELAND SINGERS
Too Much Time Is Lost In Sin (3'59)

(LP) "James Cleveland-Think of His Goodness To You", Savoy SL 14438 (US, 1979).

MARVIN GAYE AND TAMMI TERRELL
You're All I Need To Get By (2'50)

(CD) The Greatest Songs Written By Ashford and Simpson, Motown ZD72383 (Eu, 1985).

SHIRLEY CAESAR
Reach Out And Touch (Somebody's Hand)(3'26)

(45) Shirley Caesar : Reach Out And Touch/Lord We Need A Miracle, HOB HBSS-5000 (US, 1978).

RAY CHARLES 
I Don't Need No Doctor (2'29)

(2-CD) "The Definitive Ray Charles", Atlantic/Rhino 812273556-2 (Eu, 2001)(origine ABC 45-10865).

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L'émission

Du lundi au vendredi à 05h00 et 18h30

Le présentateur

François-Xavier Moulé

Mordu de radio depuis toujours, François-Xavier Moulé présente depuis 1994 sur RCF une émission musicale Gospel et Soul. Angliciste de formation, il mène des recherches sur les manifestations de la culture africaine-américaine, musique, cinéma, théâtre et littérature. Son credo: éveiller la curiosité, surprendre, partager avec passion. 